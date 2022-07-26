Курс доллара стал стремительно повышаться! Что предсказывают аналитики

Курсы доллара и евро с 25 июля, как и предсказывали опытные аналитики, стали стремительно повышаться.

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Банк России установил на 27 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 58,6605 рубля. Официальный курс евро регулятор повысил до 59,4068 рубля.

Отметим, что эксперты были уверены в таком развороте событий. Уже к осени они прогнозируют повышение курса доллара до 70 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагает, что иностранная валюта укрепляется в России за счет возрастающего интереса к параллельному импорту.