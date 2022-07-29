Курс доллара пробил психологическую отметку в 60 рублей

Американский доллар стремительно дорожает на Московской бирже. Он уже почти достиг уровня 61 рубль — торгуется за 60 рублей 91 копейку.

Дорожает и евро. С расчетом на «завтра» он достиг уровня 62,26 рубля, сообщает РИА Новости.

Напомним, что специалисты прогнозировали дешевеющий рубль. Это стало возможным после понижения ключевой ставки сразу на полтора пункта.

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Экономисты отмечают, что в ближайших перспективах доллар достигнет, скорее всего, «комфортных» значений в 70 рублей.