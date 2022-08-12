Курс доллара опять взлетел! Банк России с 13 августа заставляет нервничать россиян

Регулятор в очередной раз решил повысить курс доллара, из-за чего граждане РФ стали ждать самых неожиданных последствий. Особенно этот факт расстраивает тех, кто запланировал свой отпуск на август и сентябрь, поскольку отдых теперь обойдется им дороже.

На распутье находятся и те, кто пытается зарабатывать на курсе валют. Что делать дальше: срочно покупать валюту или продавать, пока есть рост? Точно на этот вопрос сейчас мало кто ответит, ведь каждый день торги и ЦБ преподносят новые сюрпризы.

На 13 августа Банк России повысил курс доллара на 27 копеек до 60,89 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 62,53 рубля.

Отметим, что в начале дня на торгах доллар укрепился до 61 рубля. А после 14:00 произошел резкий обвал почти на 60 копеек — до 60,4 рубля.