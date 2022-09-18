Курс доллара может взлететь до 100 рублей: прогноз эксперта

Санкции способны сделать страшное с отечественной валютой.
Курс рубля вполне вероятно может резко понизиться.

Курс рубля вполне вероятно может резко понизиться. Фото: Global Look Press

Сейчас курс доллара неизменно радует россиян, на фоне которого рубль сильно укрепил свои позиции. Уже не первый месяц американская валюта колеблется примерно в районе 60 рублей.

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Однако эксперты утверждают – радоваться пока рано, все может измениться в обратную сторону, а все из-за санкций, которые устраивает России Запад.

По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, санкции вполне способны резко сократить платежный профицит, также негативно может повлиять на курс рубля какое-либо новое геополитическое обострение. И тогда доллар способен взлететь до 100 рублей.

Для подобного падения отечественной валюты потребуется, к примеру, рецессия в мировой экономике, снижающийся спрос на сырьевые товары. Однако шестой пакет антироссийских санкций должен оказаться действительно мощным, чтобы стоимость доллара подобралась к 100 рублям. Пока этого не произошло.

Источник: агентство «Прайм».

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