Курс доллара может взлететь до 100 рублей: прогноз эксперта

Однако эксперты утверждают – радоваться пока рано, все может измениться в обратную сторону, а все из-за санкций, которые устраивает России Запад.

По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, санкции вполне способны резко сократить платежный профицит, также негативно может повлиять на курс рубля какое-либо новое геополитическое обострение. И тогда доллар способен взлететь до 100 рублей.

Для подобного падения отечественной валюты потребуется, к примеру, рецессия в мировой экономике, снижающийся спрос на сырьевые товары. Однако шестой пакет антироссийских санкций должен оказаться действительно мощным, чтобы стоимость доллара подобралась к 100 рублям. Пока этого не произошло.

Источник: агентство «Прайм».