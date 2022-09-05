Куда поехать на отдых в сентябре и в какую сумму это обойдется

В Москве резко похолодало, как и в других регионах. Но впереди еще — бархатный сезон. Эксперты советуют провести сентябрьский отпуск на курортах Краснодарского края.

«В частности, такие города, как Сочи и Адлер, в первый месяц осени обретают второе дыхание: бархатный сезон заметно сказывается на проценте бронирований, зачастую не уступая в этом плане даже августу», — рассказала исполнительный директор Национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.

Одна ночь в отеле Сочи стоит в сентябре в среднем 3469 рублей, в Анапе — 3188 рублей, в Ялте — 4454 рублей, в Феодосии — 3063 рублей, в Казани — 3756 рублей, в Гаграх — 3334 рублей, в Калининграде — 2804 рублей, в Кисловодске — 2599 рублей.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на Приморский край, который приводит туристов в восторг живописными горными пейзажами, а еще — на Новосибирскую область. Если вы не можете себе позволить дорогостоящий отдых, отслеживайте всевозможные акции, программы и скидки.

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