Куда идти работать: стране нужны курьеры и земледельцы

Сервис по поиску работу Superjob проанализировал изменения рынка труда в России в июле 2022 года и выяснил, в каких сферах появилось больше всего новых вакансий.

Безоговорочным лидером на фоне сложной политической обстановки оказались службы доставки — их прирост вакансий за месяц составил 68%.

На втором месте — сельское хозяйство, 55%. На третьем — консалтинг и стратегическое развитие, 52%.

Далее идут закупки и снабжение (44%), IT, интернет, связь и телекоммуникации (34%), транспорт, логистика и склады (24%).