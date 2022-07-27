Куда идти работать: стране нужны курьеры и земледельцы

Сервис по поиску работу Superjob проанализировал изменения рынка труда в России в июле 2022 года и выяснил, в каких сферах появилось больше всего новых вакансий.
Безоговорочным лидером на фоне сложной политической обстановки оказались службы доставки — их прирост вакансий за месяц составил 68%.
На втором месте — сельское хозяйство, 55%. На третьем — консалтинг и стратегическое развитие, 52%.
Далее идут закупки и снабжение (44%), IT, интернет, связь и телекоммуникации (34%), транспорт, логистика и склады (24%).
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Но в то время, как в одних сферах количество активных вакансий растет, в других наблюдается заметный спад. Так, кадровики и управляющие персоналом стали нужны на 23% меньше, а хуже всего дела обстоят у рекламистов, маркетологов и пиарщиков — минус 33%.