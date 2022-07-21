Кучера оценил сообщения об апартаментах, которые не будут приравнены к жилью

Телеведущий и актер Оскар Кучера в «Телеграм» прокомментировал новость, что апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие Жилищного кодекса России.
«Так что для заинтересованных, увы, эта новость печальная. Рассчитывать на уменьшение налогов и коммунальных услуг не приходится».
Напомним, что на данный момент апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
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Ранее стало известно, что законопроект об ускорении капитального ремонта в многоквартирных домах внесли в Госдуму. Авторы предлагают проводить капремонт исходя из фактического состояния зданий.