Кучера оценил сообщения об апартаментах, которые не будут приравнены к жилью

Напомним, что на данный момент апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

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Ранее стало известно, что законопроект об ускорении капитального ремонта в многоквартирных домах внесли в Госдуму. Авторы предлагают проводить капремонт исходя из фактического состояния зданий.