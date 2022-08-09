Кто теперь будет платить налог на роскошь: в России расширили список

Владельцы дорогих транспортных средств теперь должны раскошелиться.
В России владельцы элитной недвижимости и роскошных машин уже платят повышенные налоги

В России владельцы элитной недвижимости и роскошных машин уже платят повышенные налоги. Фото: Global Look Press

Владельцы элитной недвижимости и роскошных машин уже платят повышенные налоги, однако депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили расширить список лиц, которые обязаны пополнять казну государства из-за своей роскошной жизни.

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Законотворцы предложили, чтобы налог на роскошь распространялся на всех владельцев яхт, самолетов и суперкаров. Нововведение депутаты уже направили на рассмотрение в Правительство РФ.

Если говорить конкретно, то парламентарии предлагают обязать платить налог на роскошь владельцев автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, собственников недвижимости стоимостью от 50 миллионов рублей и владельцев яхт, самолетов и вертолетов ценой выше 25 миллионов рублей.

Вырученные средства планируется направить на борьбу с бедностью в России.

Источник: «Парламентская газета».

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