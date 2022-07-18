Кто не успел, тот опоздал: ИКЕА жестко ограничила время для онлайн-покупок

ИКЕА предприняло еще одну попытку возобновить онлайн-распродажу своих товаров в России. После того, как из-за большого наплыва желающих запрыгнуть в последний вагон уходящей из страны ИКЕИ, сайт ретейлера рухнул, здесь разработали новые правила.

Согласно им, покупатели отныне не могут выбирать товар столько времени, сколько им вздумается. На сайте есть очередь, и тех, кто не уложился в отведенный промежуток времени, отправляют в в ее конец.

Успеть выбрать товар нужно за десять-пятнадцать минут.