Кто из пенсионеров может оформить новую льготу уже с 5 августа

Пенсионеры могут получить новую льготу уже с 5 августа. Правда, во внимание берут уровень доходов пожилых. Речь идет о прожиточном минимуме, установленном в регионах.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, тем пенсионерам, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, помогут возместить расходы на газификацию.
«Например, недавно такое решение приняли в Тульской области. Также положительный ответ пришел от Краснодарского края. Получить выплату на газификацию теперь могут и простые пенсионеры. Но для них установлено ограничение по доходам», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Чтобы получить льготу, нужно обратиться в местное отделение социальной защиты населения и подать заявление. Сделать это можно будет уже с 5 августа.