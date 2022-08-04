Кто из пенсионеров может оформить новую льготу уже с 5 августа

Пенсионеры могут получить новую льготу уже с 5 августа. Правда, во внимание берут уровень доходов пожилых. Речь идет о прожиточном минимуме, установленном в регионах.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, тем пенсионерам, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, помогут возместить расходы на газификацию.