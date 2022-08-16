Ксения Собчак рассказала о серьезном сбое на Госуслугах

Как отметила Собчак, раньше девушка, рассказавшая о сбое, работала в Росреестре. «Как она утверждает, подобные начисления приходят и ее бывшим коллегам. Связаться с техподдержкой не удается», - заявила Ксения Собчак.

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