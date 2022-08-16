Ксения Собчак рассказала о серьезном сбое на Госуслугах

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» сообщила о серьезном сбое, который произошел в работе Госуслуг. Ей об этом сообщили подписчики.
«В личный кабинет безостановочно приходят счета на оплату выписок из Росреестра. На текущий момент подписчице пришло 77 начислений на сумму 26 950 рублей».
Ошибка в работе Госуслуг. Фото: "Телеграм" Ксении Собчак
Как отметила Собчак, раньше девушка, рассказавшая о сбое, работала в Росреестре. «Как она утверждает, подобные начисления приходят и ее бывшим коллегам. Связаться с техподдержкой не удается», - заявила Ксения Собчак.
Напомним, что Госуслуги - справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.