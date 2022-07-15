Ксения Собчак раскрыла личность третьего владельца Starbucks

По словам Собчак, компания Канокова владеет Москворецким рынком, который посещает не менее миллиона человек в месяц. Кроме того, в собственности Канокова торговая недвижимость общей площадью 440 тысяч квадратных метров и гостиницы с общим фондом в 2721 номер.

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Напомним, что новыми совладельцами Starbucks в России, помимо Канокова, стали ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати.