Крупная выплата: пенсионерам дадут деньги в сентябре

Уже в сентябре российские пенсионеры смогут рассчитывать на крупную выплату. Однако подать заявление на ее получение могут только те, кто достиг определенного возраста. Это касается женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно.
«Важно при этом, чтобы у человека были сформированы пенсионные накопления. Они могут храниться как в Пенсионном фонде РФ, так и в любом негосударственном пенсионном фонде», – рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.
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По словам специалиста, единовременную выплату могут получить только те россияне, кто хранит на счету менее пяти процентов от общей суммы страховой и накопительной пенсий. Размер выплат у всех будет разный, хотя чаще всего речь идет о сумме в 10-13 тысяч рублей.