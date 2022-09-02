Крупная выплата: пенсионерам дадут деньги в сентябре

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По словам специалиста, единовременную выплату могут получить только те россияне, кто хранит на счету менее пяти процентов от общей суммы страховой и накопительной пенсий. Размер выплат у всех будет разный, хотя чаще всего речь идет о сумме в 10-13 тысяч рублей.