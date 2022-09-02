Крупная выплата: пенсионерам дадут деньги в сентябре

Но только при одном условии.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Уже в сентябре российские пенсионеры смогут рассчитывать на крупную  выплату. Однако подать заявление на ее получение могут только те, кто достиг определенного возраста. Это касается женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно.

«Важно при этом, чтобы у человека были сформированы пенсионные накопления. Они могут храниться как в Пенсионном фонде РФ, так и в любом негосударственном пенсионном фонде», – рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По словам специалиста, единовременную выплату могут получить только те россияне, кто хранит на счету менее пяти процентов от общей суммы страховой и накопительной пенсий. Размер выплат у всех будет разный, хотя чаще всего речь идет о сумме в 10-13 тысяч рублей.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  