Кредитные каникулы для призванных: какие вопросы закон обошел молчанием

Мобилизованные россияне могут рассчитывать на кредитные каникулы: их интересы защищает соответствующий закон Госдумы, принятый 28 сентября этого года. Однако здесь есть нюансы. О них рассказал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС при президенте России Юрий Юденков.

«Допустим, человека мобилизовали и ему замораживается кредит: не платятся проценты, не выплачивается основной долг. Человек вернулся — тут же включаются все проценты и так далее? Это первый вопрос, ответа на который мы, к сожалению, не знаем», — отметил эксперт.

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И добавил, что есть и второй момент: какую сумму будет списывать банк, если клиент, которого мобилизовали, погибнет? Юденков уверен: никакой недобросовестности ни со стороны банков, ни со стороны мобилизованных быть не должно.