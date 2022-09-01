Кредит или ипотека: заемщики могут вернуть деньги с 5 сентября

Россияне, которые платят потребительский кредит или ипотеку, могут вернуть свои деньги уже с 5 сентября. Речь идет о страховой выплате при досрочном погашении кредита.

Недавно житель Белгорода создал прецедент. Он взял заем в одном из банков на срок 60 месяцев. По договору страховки кредитная ставка были снижена до 8,5 процента годовых вместо стандартных 12,5.