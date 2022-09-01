Кредит или ипотека: заемщики могут вернуть деньги с 5 сентября

Россияне, которые платят потребительский кредит или ипотеку, могут вернуть свои деньги уже с 5 сентября. Речь идет о страховой выплате при досрочном погашении кредита.
Недавно житель Белгорода создал прецедент. Он взял заем в одном из банков на срок 60 месяцев. По договору страховки кредитная ставка были снижена до 8,5 процента годовых вместо стандартных 12,5.
«Почти сразу же клиент оплатил страховую премию в размере 115 тысяч рублей. Но спустя два месяца мужчина решил полностью закрыть кредит, погасив всю сумму досрочно. После этого клиент банка обратился к специалистам, чтобы они вернули ему сумму страховки, которая осталась невостребованной. Однако в этом ему отказали», - пишет PRIMPRESS.
После этого заемщик обратился в суд. Удача на его стороне оказалась только после решения кассационного суда, где было принято следующее решение: если гражданин закрывает кредит досрочно, то ему обязаны вернуть деньги за страховку в течение семи рабочих дней после подачи заявления.
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Новое правило начнет действовать с 5 сентября.