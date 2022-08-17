Коснется абсолютно каждого: почему россиянам нельзя уйти на пенсию раньше срока

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова рассказала, что выйти на пенсию раньше срока даже при наличии стажа работы в 25 лет смогут далеко не все. Для этого необходимо являться представителем ряда определенных профессий.

Эксперт сделала акцент на том, что основным условием для выхода на пенсию является достижение пенсионного возраста, а не выработанный стаж.