Коснется абсолютно каждого: почему россиянам нельзя уйти на пенсию раньше срока

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова рассказала, что выйти на пенсию раньше срока даже при наличии стажа работы в 25 лет смогут далеко не все. Для этого необходимо являться представителем ряда определенных профессий.
Эксперт сделала акцент на том, что основным условием для выхода на пенсию является достижение пенсионного возраста, а не выработанный стаж.
«Никогда не будет такого, чтобы человек мог выйти на пенсию, если не достиг пенсионного возраста», — отметила Марина Буянова.
Добавим, что на досрочную пенсию могут претендовать женщины, трудящиеся по специальности тракторист-машинист; работницы текстильной промышленности; работники локомотивных бригад и другие специалисты, связанные безопасностью железнодорожного транспорта. Также речь идет о работниках геологической сферы; сотрудниках из сферы лесозаготовок и лесосплава; работниках морской и рыбной промышленности.
Это могут быть водители городского и междугороднего общественного транспорта; работники в подземной и горной сфере; сотрудники гражданской авиации; работники аварийно-спасательной и противопожарной службы; сотрудники ФСИН; педагоги, врачи, а также люди из творческих профессий.
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По материалам Ura.ru.