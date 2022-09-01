Кошмар будет две недели подряд: какая погода ждет россиян после 1 сентября

После 1 сентября во многих российских регионах резко изменится погода. По словам синоптиков, перелом будет довольно неприятным. Из летнего тепла погода быстро станет соответствующей промозглой осени.

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Как сообщил Primpress, в Санкт-Петербурге температура воздуха рухнет сразу на семь градусов. С каждым днем она продолжит падать, пока не достигнет отметки в 11–12 градусов. Помимо похолодания в город придут дожди.

Такая погода продержится больше двух недель. Надеяться на потепление можно будет после 17 сентября, когда воздух прогреется до 16–20 градусов.