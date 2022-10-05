Королеву Елизавету II могут признать святой

Стало известно о том, что, вполне возможно, в ближайшее время королеву Великобритании Елизавету II канонизируют. Эту идею предложил католик Чарльз Мур, член Палаты Лордов. Его поддержали в Палате Общин, вскоре этот вопрос будет обсуждаться с министром культуры и другими представителями власти.

В Англиканской церкви (королева была ее верховным правителем) есть несколько десятков святых, в последний раз статус святого мученика был присвоен королю Карлу I, это было еще в 1660 году, после того, как Карла казнили мятежники.

За заслуги перед Церковью теперь святой может стать и Елизавета II. Если это решение одобрит Парламент Великобритании, то причисление к лику святых пройдет в Высокой церкви Англии.

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Интересно, что одним из условий канонизации является наличие двух или более чудес, сотворенных претендентом на звание святого. Причем эти чудеса должны засвидетельствовать не только верующие, но и врачи, сообщает издание Аrgumenti.ru.