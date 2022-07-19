Королева вызвала Кейт Миддлтон и принца Уильяма на серьезный разговор

В британском королевском дворе давно принято считать, что главными нарушителями спокойствия здесь являются Меган Маркл и принц Уильям. Однако после их переезда в США, «вакантное место» неожиданно решили занять герцоги Кембриджские.

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На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились отдыхать на вертолете со своего двора, о чем тут же подданные сообщили королеве Великобритании. Подобный поступок является нарушением протокола, согласно которому Виндзоры имеют право подниматься в воздух исключительно частными самолетами, но никак не вертолетами из соображений безопасности.

Кроме того, Елизавета II лично просила своего внука этого не делать, однако он ослушался свою бабушку. Теперь герцогов королева пригласила к себе для серьезного разговора.

Источник: Daily Mail.