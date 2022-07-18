А кормить на что? Сколько теперь стоит собрать ребенка в школу

В этом году минимальная стоимость базового набора школьника в России подорожала за год на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

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При возросших ценах и низком уровне индексации зарплат это подорожание способно серьезно ударить по кошельку родителей.

В июне и июле собрать школьника можно было минимум за 13364 рубля. Больше всего в чеке для школьника увеличились цены: на канцелярию (на 12%, это 784 рубля), на рюкзаки (16%, 1884 рубля), школьную форму (на 8%, 1108 рублей).

Родители стали больше покупать детям товары в режиме онлайн, объем увеличился за год на 89%.