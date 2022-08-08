Кому положены выплаты в два миллиона рублей: в Госдуме рассматривается новый закон

В России планируют увеличить сумму выплат гражданам, пострадавшим на производстве. В целых два раза.

Сейчас размер выплат составляет один миллион рублей, а будет — два миллиона рублей. С инициативой об индексации к депутатам Госдумы уже обратился Минтруд. Соответствующие поправки будут внесены в закон в ближайшее время, при условии, что их одобрят народные избранники.

Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим в связи с производственным заболеванием. При этом в случае полной утраты трудоспособности пособие не должно быть меньше МРОТ.