Кому положены выплаты в два миллиона рублей: в Госдуме рассматривается новый закон

Названы категории российских граждан, которые смогут претендовать на получение солидной суммы.
Названы категории граждан, которые могут получить миллионы от государства

Названы категории граждан, которые могут получить миллионы от государства. Фото: Global Look Press

В России планируют увеличить сумму выплат гражданам, пострадавшим на производстве. В целых два раза.

Сейчас размер выплат составляет один миллион рублей, а будет — два миллиона рублей. С инициативой об индексации к депутатам Госдумы уже обратился Минтруд. Соответствующие поправки будут внесены в закон в ближайшее время, при условии, что их одобрят народные избранники.

Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим в связи с производственным заболеванием. При этом в случае полной утраты трудоспособности пособие не должно быть меньше МРОТ.

«Когда поправки будут приняты, выплаты не менее минимального размера оплаты труда будут предоставляться и тем работникам, у которых заработная плата за прошлые годы была ниже этого уровня. Учитывая потерю трудоспособности, это социально обоснованная, справедливая мера», — высказалась депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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По материалам издания «Краснодарские известия»

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