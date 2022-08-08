Кому положены выплаты в два миллиона рублей: в Госдуме рассматривается новый закон

В России планируют увеличить сумму выплат гражданам, пострадавшим на производстве. В целых два раза.
Сейчас размер выплат составляет один миллион рублей, а будет — два миллиона рублей. С инициативой об индексации к депутатам Госдумы уже обратился Минтруд. Соответствующие поправки будут внесены в закон в ближайшее время, при условии, что их одобрят народные избранники.
Также предлагается установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим в связи с производственным заболеванием. При этом в случае полной утраты трудоспособности пособие не должно быть меньше МРОТ.
«Когда поправки будут приняты, выплаты не менее минимального размера оплаты труда будут предоставляться и тем работникам, у которых заработная плата за прошлые годы была ниже этого уровня. Учитывая потерю трудоспособности, это социально обоснованная, справедливая мера», — высказалась депутат Госдумы Светлана Бессараб.
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По материалам издания «Краснодарские известия»