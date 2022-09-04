Кому на самом деле положена «тринадцатая пенсия»: льготникам нужно срочно завести банковскую карту

В сентябре пенсионеры из России могут претендовать на денежное пособие, которое уже окрестили в народе «тринадцатой пенсией».

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Сумма составляет 11970 рублей, для ее получения необходимо иметь банковскую карту, пишет «Царьград».

Российские пенсионеры в сентябре могут обзавестись дополнительной суммой, которая составит почти 12 тысяч рублей.

По данным сайта, бонус предоставляет один из крупных отечественных банков, который просит за это стать его клиентом. Получить средства возможно при соблюдении определенных условий: оформить в этом банке карту и получить на нее пенсию до конца октября 2022 года.