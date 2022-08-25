Компания Sony подняла цены на PlayStation 5 сразу в нескольких странах

Компания Sony также не сотрудничает с Россией. Однако стало известно, что некоторая продукция этой марки подорожала в некоторых странах. Это касается приставки PlayStation 5. В Европе консоли подорожают на 50 евро.

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