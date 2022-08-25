Компания Sony подняла цены на PlayStation 5 сразу в нескольких странах

В этом году многие компании покинули Россию. Примечательно, что теперь и многие магазины зарубежной одежды закрыты. Lipton недавно покинул отечественный рынок. А также теперь и шведская компания Electrolux не собирается продавать свой товар в России. Однако многие вещи продолжают поступать в продажу благодаря параллельному импорту.
Компания Sony также не сотрудничает с Россией. Однако стало известно, что некоторая продукция этой марки подорожала в некоторых странах. Это касается приставки PlayStation 5. В Европе консоли подорожают на 50 евро.
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Приставка с дисководом обойдется в 549 евро 99 центов, без дисковода — 449 евро 99 центов.
В Великобритании повышение составит 30 фунтов, в Австралии — 50 австралийских долларов, в Китае — 400 юаней. В США цены останутся прежними.
«Ситуация в мировой экономике — это проблема, с которой, без сомнения, столкнулись многие из вас. Мы отмечаем высокие темпы инфляции по всему миру, а также негативное влияние валютных трендов, которые затрагивают потребителей и создают давление во многих отраслях», — говорится в сообщении компании, пишет «Говорит Москва».
Напомним, что в сентябре состоится презентация новой продукции Apple. Ожидается, что вскоре поступит в продажу IPhone 14.