Компания Apple ощутила низкий спрос на новую модель iPhone 14

Производитель «айфонов» компания Apple решила не наращивать объемы производства смартфонов модели iPhone 14 из-за невысокого спроса на них. Новинка поступила в продажу в середине сентября, но ожидаемого «бума» на рынке не вызвала.
Техногигант уведомил поставщиков комплектующих, что не будет увеличивать производство iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине 2022-го. До конца года компания намерена выпустить 90 миллионов устройств, что «примерно соответствует» уровню 2021-го.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным журналистов, китайский рынок смартфонов, который является крупнейшим в мире, продемонстрировал объем покупок iPhone 14 в первые три дня на 11% ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году. Ожидается, что мировой рынок смартфонов в 2022-м сократится на 6,5% — до 1,27 миллиарда устройств.
Добавим, что в США модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus продаются за 800 и 900 долларов соответственно.