Компания Apple ощутила низкий спрос на новую модель iPhone 14

Производитель «айфонов» компания Apple решила не наращивать объемы производства смартфонов модели iPhone 14 из-за невысокого спроса на них. Новинка поступила в продажу в середине сентября, но ожидаемого «бума» на рынке не вызвала.

Техногигант уведомил поставщиков комплектующих, что не будет увеличивать производство iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине 2022-го. До конца года компания намерена выпустить 90 миллионов устройств, что «примерно соответствует» уровню 2021-го.

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