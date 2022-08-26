Колоссальный успех: «Дом дракона» продлили на второй сезон

Решение было принято всего через пять дней после премьеры сериала.
Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»

Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»

21 августа состоялась премьера приквела «Игры престолов» «Дом дракона». Рейтинги сериала превзошли все ожидания создателей. Только в США первую серию официально посмотрели около 10 миллионов зрителей. 

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По информации РБК, компания HBO уже приняла решение о продлении проекта на второй сезон. Вероятно, оно было связано с бешеным успехом «Дома дракона», ставшего самой удачной премьерой за всю историю HBO.

Напомним, события в приквеле разворачиваются за 200 лет до истории, рассказанной в «Игре престолов». Сюжет повествует о «Пляске драконов» — гражданской войне, причиной которой стала борьба между двумя ветвями дома Таргариенов.

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