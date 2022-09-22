Кого призовут: в Минобороны РФ ответили на главные вопросы о частичной мобилизации

Министерство обороны РФ дало первые разъяснения о частичной мобилизации. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, какие категории граждан сейчас необходимы для выполнения задач.

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По словам эксперта, в рамках частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Одним из основных факторов станет наличие боевого опыта.

«Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей», — процитировал Цимлянского «Интерфакс».

По данным РИА Новости, по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 и старшие офицеры до 55.