Когда ждать пенсию? Россиян предупредили о неизбежных изменениях в августе

В графике многих региональных отделений Пенсионного фонда РФ произошли изменения, и уже с августа пенсионеры получат выплаты не так, как привыкли раньше, а в другие даты.

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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отмечает, что изменения затронут пенсионеров, которым деньги приносят почтальоны или же они сами обращаются в отделения, и исключительно в те дни, когда получение средств выпало на сдвоенную дату.

«Например, тем, кому обычно деньги приходят 5-6 числа, пенсию выдадут 5 августа. А те, кто привык получать выплату 7-8 числа, получат их 6 августа. Кому пенсию выдают 14-го числа, в этот раз выплату зачислят 13 августа, поскольку 14-е выпадает на воскресенье, которое является выходным днем», — объяснила Киреева.

В случае с банковскими картами будут установлены единые дни для перечисления пенсий, подытожила эксперт.

Источник: Прайм.