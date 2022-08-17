Когда россиянам начнут выдавать по миллиону на ребенка: Госдума огласила результат

В Госдуме сообщили, что в России планируется увеличить маткапитал. Светлана Бессараб также заметила, что выплаты на детей повышают на территории РФ каждый год, индексируя инфляцию в стране на процент выше.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Известно, что в следующем году выплаты на третьего ребенка составят 700 тысяч рублей. Однако Общественная палата считает, что этого недостаточно, и предложила увеличить до 1 млн рублей. Инициатива была направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ.

Депутаты полагают, что увеличение выплат станет отличным стимулом повысить рождаемость в России как минимум на 100 тысяч детей ежегодно. Парламентарии сообщили, что в настоящий момент они пока просчитывают, когда именно страна может перейти к нововведению.

Источник: «Москва 24».