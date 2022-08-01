«Климат» повторяет Renault Arkana: какой будет новая Lada 

Стала известна судьба новой модели Lada Vesta NG после презентации в феврале. Она все-таки запустится в продажу. Уже сейчас в Сети можно увидеть ее дизайн изнутри, который разработчики надежно скрывали от публики.

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Больше всего изменилась центральная консоль. Блок климатической системы повторяет Renault Arkana. Все пассажиры — и сзади, и спереди — имеют по два USB-порта.

На руле теперь есть управление борткомпьютером, рельефные кнопки сделаны джойстиками, появилась кнопка отключения парктроника.

Источник: zr.ru.