Китай с 20 июля принял важное решение для россиян-туристов

Китай с 20 июля принял важное для всех российских туристов решение. Авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать в Поднебесную.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы станут регулярными из Москвы в Пекин. Также лайнеры будут летать и в обратном направлении.

Заметим, что перелеты будут совершаться на самолете Airbus A330. Рейсы будут совершаться раз в неделю.

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Напомним, что с 22 июля российских туристов ждет еще одна радостная новость. Самолеты ведущей российской авиакомпании будут летать и в китайский Чэнду.