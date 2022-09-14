Худяков призвал россиян подать в суд на ИКЕА

Роман Худяков обратился в своем телеграме к соотечественникам, которые переживают из-за ухода ИКЕА из страны. Политика возмущает, что бренд, перестав торговать у нас, сидит на своих торговых площадях, как курица-наседка, и никому не желает их передавать.

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Политик считает, что люди вправе отстаивать свои права в суде, а компания должна быть наказана за русофобию.

«Торговые площади ИКЕА и прочих русофобствующих брендов перейдут наконец в новые руки – которые организуют подобный бизнес. Предприимчивые россияне молодцы – что показал опыт «МакДональдса» (помните, был такой?) и «Вкусно – и точки!» (…) Эти смешные и злые господа лопнут от досады, когда через российские суды с ушедших брендов вытрясут в карманы россиян компенсации, а потом их заменит умелый и достойный российский бизнес», - нарисовал радужные перспективы политик.