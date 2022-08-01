Хранить вечно: юрист рассказал, какие документы нужно беречь в первую очередь

С документами всегда следует проявлять бдительность и хранить так, чтобы иметь возможность легко их найти. Но некоторые бумаги подлежит беречь еще более тщательно. Какие именно - сайту «Прайм» рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

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Ни в коем случае нельзя выбрасывать чеки на покупки. Это важный документ, подтверждающий факт платежа.

Хранить очень бережно нужно договоры. Поскольку в них прописаны все условия сделки.

«При утере договора невозможно будет подтвердить те или иные условия заключения сделки, например, сроки оплаты, конечную стоимость услуг или работ, перечень услуг», - объясняет юрист.

Еще один важный документ, который подлежит хранению, - это акт. Он – главный подтверждающий факт свершения сделки и окончания обязательств, а также внесения оплаты документ.

Кроме того, необходимо пристально следить за сохранностью таких бумаг, свидетельства, выписки и справки, подтверждающие регистрацию сделок, а также документы, подтверждающие право на наследство.