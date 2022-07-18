Хороший бизнес: названа отрасль промышленности, которая стала самой прибыльной за последние пять месяцев

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что торговая сеть H&M ушла из России. Перед закрытием сеть распродаст оставшиеся товары. В начале прошлого года в России насчитывалось 155 торговых точек H&M. Их годовая выручка по итогам 2020-го составила 745 млн долларов.