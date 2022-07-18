Хороший бизнес: названа отрасль промышленности, которая стала самой прибыльной за последние пять месяцев

За последние пять месяцев в Московской области выросло производство мебели. Рост составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
«Мебельная промышленность в Подмосковье находится в стадии интенсивного развития. Объем отгруженной продукции предприятиями мебельной промышленности Подмосковья за отчетный период составил 29,7 миллиардов рублей», - гласит сообщение ведомства.
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Напомним, ранее стало известно, что торговая сеть H&M ушла из России. Перед закрытием сеть распродаст оставшиеся товары. В начале прошлого года в России насчитывалось 155 торговых точек H&M. Их годовая выручка по итогам 2020-го составила 745 млн долларов.