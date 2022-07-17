Хорошая надбавка: российские пенсионеры могут увеличить свою пенсию

Российские пенсионеры могут получить значительную надбавку к своей пенсии. Для этого им нужно лишь подтвердить «выпавший» стаж.
Чаще всего с неучтенными периодами стажа сталкиваются те, кто работал в советское время. Это происходит из-за изменений политического строя и исчезновением архивов у многих предприятий.
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева уверяет, что в таком случае в Пенсионный фонд нужно предоставить справку, которая подтвердит «выпавший» период трудовой деятельности.
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Для перерасчета ежемесячного пособия справку нужно предъявить до конца июля. В таком случае, надбавка может составить до 4,5 тысяч рублей. Об этом пишет Primpress.