Хоккеист Овечкин рассказал о секретах подготовки к сезону

Александр Овечкин, российский нападающий команды «Вашингтон», занимается с персональным тренером. В составе команды он сейчас не тренируется: к новому сезону в Национальной хоккейной лиге спортсмен решил подготовиться индивидуально. Об этом он рассказал в интервью:

«На протяжении 15 лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем».

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Хоккеист добавил, что между тренировками клубов НХЛ и молодежными командами существует большая разница.

«Есть разница в тренировках между молодежкой и клубом НХЛ. Там ты постоянно на сборе на базе, а здесь — делай что хочешь, но должен выйти и показать результат. Разные подходы», — приводит слова спортсмена Телеканал «360».

Овечкин уверен, что ему будет сопутствовать успех, однако, по его словам, чтобы завоевать еще один Кубок Стэнли, нужно, чтобы совпали многие факторы и не обошла стороной удача.