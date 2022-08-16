Хаматова прогадала, Пугачевой нужно задуматься: Латвия не будет продлевать вид на жительство для россиян

Латвия приняла решение не продлевать виды на жительство гражданам РФ и ограничить въезд в страну по шенгенским визам. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Отметим, что на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя также запретила въезд по уже выданным документам. Финляндия поддерживает идею и размышляет над этим.

В свете данных событий можно сделать вывод, что переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова несколько прогадала с выбором страны для эмиграции. Ну а Алле Пугачевой с Максимом Галкиным стоит всерьез задуматься о своей дальнейшей судьбе. Напомним, пара надолго задержалась здесь с детьми, не уточняя сроки своего пребывания.

Источник: «РИА Новости»