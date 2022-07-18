Кейт Миддлтон в поисках имени для сына положилась на «выбор» своего пса

Как рассказала биограф британской королевской семьи Кэти Николл, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ожидая появления на свет сына Джорджа, грезила назвать его Александром.

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Жене принца Уильяма очень нравилось это мужское имя, кроме того, так она хотела отдать дань уважения королеве Великобритании, которую на самом деле зовут Елизаветой Александрой Марией.

Тем не менее в самый последний момент Кейт Миддлтон передумала и поставила имя Александр лишь вторым по очереди после Джорджа (полное имя мальчика — Джордж Александр Луи).

Оказалось, что Кембриджские решили довериться своей любимой собаке Лупо – написали имена для сына на карточках и разложили по полу, после чего впустили своего четвероного друга. Так получилось, что пес подошел к имени Джордж.

Источник: The Mirror.