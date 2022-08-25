Каждый может попасться: ГИБДД штрафует на три тысячи или лишает прав за распространенное нарушение

Госавтоинспекции по Кировской области напомнили таким водителям, что непропуск машин экстренных служб грозит крупным штрафом в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до года.

Более суровые наказания также существуют. Непропуск машины экстренной службы может обернуться трагическими последствиями. Например, задержка на дороге машины скорой помощи может привести к тяжкому вреду для здоровья пациента. В таком случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если пациент умер, то виновника могут приговорить к лишению свободы на срок до четырех лет, пишет AutoNews.ru.