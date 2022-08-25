Каждый может попасться: ГИБДД штрафует на три тысячи или лишает прав за распространенное нарушение

Водители с каждым годом несут все больше отвественности, когда оказываются за рулем. Обновление правил ППД происходит регулярно.
Так недавно утвердили закон, согласно которому штрафовать будут тех, кто выбрасывает мусор из машины на улицу. Также камеры помогают не только выявить тех, кто не пристегивает ремень, но и тех, кто заклеивает серийные номера.
Примечательно, что теперь ГИБДД напомнила о том, что есть одно очень распространенное нарушение, из-за которого водителей могут не только оштрафовать, но и лишить водительских прав. В России действует суровое наказание для водителей, которые не пропускают на дороге машины экстренных служб с включенными спецсигналами.
Госавтоинспекции по Кировской области напомнили таким водителям, что непропуск машин экстренных служб грозит крупным штрафом в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до года.
Более суровые наказания также существуют. Непропуск машины экстренной службы может обернуться трагическими последствиями. Например, задержка на дороге машины скорой помощи может привести к тяжкому вреду для здоровья пациента. В таком случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если пациент умер, то виновника могут приговорить к лишению свободы на срок до четырех лет, пишет AutoNews.ru.