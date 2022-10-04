Каждый день все дороже и дороже! Доллар вновь совершил стремительный скачок вверх

Иностранная валюта в виде евро и доллара стремительно набирает обороты на фоне скептических прогнозов аналитиков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Совсем недавно некоторые эксперты говорили, что деньги США и Европы могут опуститься до уровня 50 рублей этой осенью, но пока факты говорят об обратном.

Буквально каждый день валюта прибавляет в цене на 1–2 рубля, согласно официальным данным Центробанка.

Официальный курс доллара на среду 5 октября теперь равен 58,79 рубля, евро — 56,17 рубля.

За день до этого Банк России предлагал доллар за 57,57 рубля. 1–3 октября валюта США стоила официально в России — 55,30 рубля. Евро 4 октября стоило 54,39 рубля, в предыдущие дни октября его цена была на уровне 52,74 рубля.