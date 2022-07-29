Каждый день — плюс один рубль! Евро и доллар стремительно дорожают!

Не так давно россияне радовались понижению курса иностранных валют до смешных цифр — около 57 рублей за евро и доллар. Однако эксперты прогнозировали: этот период временный, в июле-августе и доллар, и евро начнут набирать обороты и к осени достигнут не менее 70 рублей.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Похоже, что прогнозы аналитиков оправдываются. Вот уже несколько дней подряд и доллар, и евро поднимаются в цене примерно на один рубль в сутки.

29 июля Банк России установил на 30 июля — 1 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,3101 руб., курс евро — 62,5695 руб.

Днем ранее официальный курс доллара составлял 60,2 рубля, курс евро — 61,22 рубля.