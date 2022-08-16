Каждой по миллиону: Путин утвердил выплаты матерям

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в России матерям полагается по одному миллиону рублей и медаль. Речь идет о многодетных мамах, которые родили и воспитали десятерых и более детей. Им отныне присваивается звание «мать-героиня», сообщает сайт РБК.

С появлением нового звания в России предыдущая награда на многодетство не отменяется. Это орден «Родительская слава», который вручается одному из родителей за взращивание семи и более детей. В случае награждения им тоже полагается денежная выплата в размере 200 тысяч рублей единоразово.