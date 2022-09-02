Каждому по 5 000 рублей – деньги придут на карту «Мир» уже 3 сентября

Россиянам поступят дополнительные деньги уже с 3 сентября. В большинстве сумма составит порядка 5 000 рублей. Выплатят ее только тем, у кого есть банковская карта «Мир».

Средства могут получить жители всех регионов страны в рамках программы туристического кешбэка, уверяют специалисты.