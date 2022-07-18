Катастрофическое падение доходов: сколько денег потеряли российские блогеры

За последние полгода российские блогеры потеряли основную часть своих доходов. Это связано с ситуацией, сложившейся в мире.

Эксперты называют падение доходов катастрофическим и называют цифру в 90 процентов.

Это связано с несколькими факторами - блокировкой Instagram*, oтключением монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уходом части крупных западных рекламодателей.