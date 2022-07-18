Катастрофическое падение доходов: сколько денег потеряли российские блогеры

За последние полгода российские блогеры потеряли основную часть своих доходов. Это связано с ситуацией, сложившейся в мире.
Эксперты называют падение доходов катастрофическим и называют цифру в 90 процентов.
Это связано с несколькими факторами - блокировкой Instagram*, oтключением монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уходом части крупных западных рекламодателей.
«Российские блогеры, которые вели бизнес в социальной сети Instagram*, потеряли до 90% своего дохода. Примерно так же просели и ютуберы», — отметила основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.
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* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.
По материалам «Известий».