Катастрофическое падение доходов: сколько денег потеряли российские блогеры

Эксперты подсчитали, на сколько «просели» инфлюенсеры, тиктокеры, ютуберы и иже с ними.
Инфлюенсеры потеряли свои доходы

Инфлюенсеры потеряли свои доходы. Фото: Global Look Press

За последние полгода российские блогеры потеряли основную часть своих доходов. Это связано с ситуацией, сложившейся в мире.

Эксперты называют падение доходов катастрофическим и называют цифру в 90 процентов.

Это связано с несколькими факторами - блокировкой Instagram*, oтключением монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уходом части крупных западных рекламодателей.

«Российские блогеры, которые вели бизнес в социальной сети Instagram*, потеряли до 90% своего дохода. Примерно так же просели и ютуберы», — отметила основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

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* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

По материалам «Известий».

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