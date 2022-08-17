«Катастрофически мало»: эксперт высказался о выплатах в миллион рублей при рождении третьего ребенка

Вот уже несколько лет действует программа, при которой родители получают выплаты от государства, когда рождаются дети. При появлении первого ребенока сумма выплаты составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка дополнительно предусмотрена выплата в размере 168,6 тыс. руб.

Всего за двоих детей можно получить 693,1 тыс. руб. При рождении третьего ребенка государство предоставит 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

