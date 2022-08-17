«Катастрофически мало»: эксперт высказался о выплатах в миллион рублей при рождении третьего ребенка

Вот уже несколько лет действует программа, при которой родители получают выплаты от государства, когда рождаются дети. При появлении первого ребенока сумма выплаты составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка дополнительно предусмотрена выплата в размере 168,6 тыс. руб.
Всего за двоих детей можно получить 693,1 тыс. руб. При рождении третьего ребенка государство предоставит 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.
Также есть разные пособия для детей. А теперь Общественная палата рассматривает вариант, согласно которому каждая многодетная семья будет получать от государства по миллиону рублей за каждого ребенка, начиная с третьего.
Эксперт прокомментировал такую инициативу. Он напомнил, что программа материнского капитала в России была нужна, чтобы снизить время рождения первого ребенка и увеличить возможность рождения второго.
«Что касается миллионной выплаты, в принципе идея неплохая — за третьего ребенка платить миллион, но надо понимать, что в нынешних условиях это уже не просто мало, а катастрофически мало.
Потому что миллион — это не та сумма, которая позволит семье, особенно имеющей трех детей, чувствовать себя уверенно», — заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пишут «РИА Новости».
Напомним, что ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется увеличить маткапитал. В следующем году выплаты на третьего ребенка составят 700 тысяч рублей.