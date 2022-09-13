Касается всех: Владимир Путин сделал для россиян важное заявление

На совещании по вопросам экономики в стране президент Владимир Путин сделал заявление, которое касается всех россиян. Речь идет об инфляции и ценах.

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Как отметил Путин, уровень инфляции в стране начал заметно снижаться. Ее пик пришелся на апрель, когда показатель достиг 17,8%, а сейчас она уже составляет 14,1%. Прогноз на конец года более чем благоприятный: цены продолжат падать, и в результате по итогам 2022-го инфляция составит 12%, сообщает сайт «Московский комсомолец».