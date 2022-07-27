Касается всех, у кого есть задолженности по кредитам: депутаты выступили с новой инициативой

Эта новость — из разряда хороших. У тех заемщиков, которые задолжали банкам сумму не больше ста тысяч рублей перестанут списывать с карт все деньги.
Депутаты намерены принять закон, запрещающий списывать остатки средств в размере прожиточного минимума.
Речь идет и о тех категориях граждан, чьи долги на сегодняшний день можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд, то есть это самая уязвимая группа.
Как заверила одна из авторов законопроекта, депутат-единоросс Наталья Костенко, теперь права абсолютно всех категорий граждан на сохранение ПМ будут защищены.
«В целом инициатива вполне разумная: списания по долгам нередко полностью обнуляют счета заемщиков, оставляя их без копейки, — прокомментировал инициативу депутатов доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. — Но я всегда был сторонником адресного подхода. Кто-то может оказаться в тяжелой долговой ситуации по независящим от него обстоятельствам: закрылось предприятие, потерял работу. А ведь есть еще злостные, сознательные неплательщики, есть люди с плохой кредитной историей».
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По материалам MK.RU.