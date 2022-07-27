Касается всех, у кого есть задолженности по кредитам: депутаты выступили с новой инициативой

Эта новость — из разряда хороших. У тех заемщиков, которые задолжали банкам сумму не больше ста тысяч рублей перестанут списывать с карт все деньги.

Депутаты намерены принять закон, запрещающий списывать остатки средств в размере прожиточного минимума.

Речь идет и о тех категориях граждан, чьи долги на сегодняшний день можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд, то есть это самая уязвимая группа.

Как заверила одна из авторов законопроекта, депутат-единоросс Наталья Костенко, теперь права абсолютно всех категорий граждан на сохранение ПМ будут защищены.