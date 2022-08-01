Касается всех, у кого есть деньги на карте: они «сгорят» уже 3 августа

Эксперты рекомендуют гражданам отказаться от хранения денег на картах и специальных счетах. По их словам, инфляция сегодня такая, что обещанные банками проценты по вкладам, ее не перекроют. Они попросту «сгорят».

Возможной датой такого обесценивания средств называется уже ближайшая среда - 3 августа.

Первые тревожные звоночки появились после статистики по инфляции в России, а именно — росту цен с 23 по 29 июня.

Так, по данным экспертов, несмотря на дефляцию в стране, показатели по ценам всё равно остаются высокими для населения. К примеру, по состоянию на 22 июля, инфляция оказалась более 15%. Это при том, что по вкладам ставки составляют 8%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

«Довольно низки показатели доходности по накопительным счетам, куда россияне начали переводить свои деньги со вкладов. Поэтому после публикации новых данных от Росстата с 3 августа деньги россиян снова обесценятся, а проценты доходности по счетам попросту «сгорят», - сказал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин,

По материалам PRIMPRESS