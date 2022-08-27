Касается всех школьников! Неожиданное предложение озвучили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев накануне Дня знаний выступил с неожиданным предложением. Свою инициативу парламентарий адресовал в Министерство труда и социальной защиты РФ, но ответ пока не поступил.

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Хамзаев предлагает сделать 1 сентября выходным днем. Он объясняет это заботой о родителях, вынужденных впопыхах собирать свое чадо к учебному году и совмещать это все с работой.

Парламентарий считает, что дополнительный выходной станет мотивацией для родителей притормозить в погоне за школьными атрибутами и уделить внимание своему ребенку.

Ранее стало известно, что с 1 сентября многие российские пенсионеры смогут получить значительную прибавку. Решение принял Верховный суд после рассмотрения дела одного из пенсионеров, которому работодатель отказал в выплате денег.

Источник: РИА Новости.