Касается всех пенсионеров: озвучили новое решение по государственным выплатам

Минтруд принял решение, которое должно коснуться россиян, достигших пенсионного возраста.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Речь идет о расчете накопительной части пенсии. Нововведения в отношении пенсионных сбережений решено ввести только в 2025 году.
Сдвиг сроков обусловлен распространением коронавирусной инфекции. В Министерстве труда и социальной защиты населения полагают, что в нынешних условиях крайне сложно правильно определить продолжительность жизни граждан РФ.
Сроки сдвинули в министерстве после обнародования результатов анализа данных Росстата по численности мужчин и женщин в России.
Источник: konkurent.ru.