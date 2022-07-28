Касается всех! Пенсионерам и инвалидам дадут новую льготу с 1 августа 

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новой льготе, которая будет доступна всем пенсионерам и маломобильным гражданам с 1 августа. По его словам, она будет осуществляться за счет региональных программ.

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Речь идет об особых услугах, направленных на помощь пенсионерам. Например, помощи по хозяйству.

Такая программа уже запущена в Курской области. Там волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам в вопросе вывоза мусора.

«Донести полный пакет до контейнера таким гражданам бывает непросто, тем более если он тяжелый. В этом случае помощь волонтеров как раз кстати», — пояснил Власов.

По информации PRIMPRESS, льгота предоставляется по заявкам. Подать их можно, позвонив по телефону в ПФР. Помощь может быть как разовой, так и постоянной.